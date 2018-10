Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS/Daesh) will in der syrischen Provinz Suwaida als Geisel genommene Frauen gegen seine in syrischen Gefängnissen sitzende Kämpfer austauschen. Ein dahin gehendes Abkommen sei bereits erzielt worden, wie Sputnik am Mittwoch aus Quellen in den syrischen Sicherheitsorganen erfuhr.