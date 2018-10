Moskau: USA missbrauchen ihre Position als UN-Hauptsitz

Die USA missbrauchen offenkundig ihre Position als UN-Hauptsitz, erklärte die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch in Moskau. Bürgern Russlands, die die UNO besuchen wollten, würden Einreisevisa für die USA verweigert bzw. hinausgezögert, bemängelte sie.

„Somit beeinträchtigt Washington ganz bewusst die Tätigkeit der diplomatischen und Konsulareinrichtungen Russlands… Das Problem betrifft nicht nur Russland, sondern auch einige andere UN-Mitgliedländer.“

© Sputnik / Maxim Blinow USA annullieren UN-Visum von russischem Politiker nach Aufnahme in Schwarze Liste

Sacharowa zufolge werden Einreisevisa in letzter Zeit immer öfter verweigert.

„Betroffen ist die ständige Vertretung Russlands bei den UN in New York. Indes hatte Washington in einem Abkommen über die Unterbringung des UN-Hauptsitzes auf dem Territorium der USA die Verpflichtung übernommen, Konditionen für eine reibungslose Tätigkeit der Organisation selbst und der bei ihr akkreditierten Missionen anderer Länder zu gewährleisten“, betonte die Sprecherin.