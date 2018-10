UN-Syriengesandter de Mistura tritt zurück

Er werde seinen Posten „aus persönlichen Gründen“ Ende November abgeben, sagte der Spitzendiplomat in einer Sitzung des Sicherheitsrats am Mittwoch.

Moskau schätzt de Misturas Beitrag zur Regelung der syrischen Krise, wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa während ihrer wöchentlichen Pressekonferenz in Moskau erklärte. Zudem betonte sie, dass die Meinung des UN-Beauftragten sowohl von den Konfliktparteien als auch von den internationalen Vermittlern respektiert worden sei.

Im Juli 2014 war de Mistura vom damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf den Posten berufen worden. Er ist bereits der dritte Diplomat, der das Amt in dem seit sieben Jahren andauernden Konflikt in Syrien innehatte. Seine Vorgänger, der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan und der algerische Diplomat Lakhdar Brahimi, hatten den Posten wegen mangelnder Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts in Syrien aufgegeben.

