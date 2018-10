Afghanistan: IS nistet sich in der Nähe russischer Verbündeter ein – Lawrow

Die Terrororganisation „Islamischer Staat” (IS*) ist in Syrien und im Irak weitgehend geschlagen, konnte allerdings teilweise auf andere Territorien ausweichen. Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow haben sich IS-Terroristen nun im Norden Afghanistans niedergelassen, und zwar in direkter Nähe zu Russlands Partnern und Verbündeten.

Demnach konnte sich der IS mittlerweile relativ fest in nördlichen Gebieten Afghanistans einnisten, wo er sich in direkter Nähe zu den zentralasiatischen Staaten, Russlands Partnern und Verbündeten in der Region, befindet.

„Insbesondere IS-Kämpfer setzen sich im Norden (Afghanistans) nieder. Es ist in direkter Nähe zu Zentralasien, zu unseren Verbündeten und strategischen Partnern. Das ist eine extrem ernste Frage. Wir werden hier nach vollständiger Aufklärung suchen", sagte Lawrow in einem Interview mit RT France, Paris Match und Figaro.

*IS – eine in Russland verbotene Organisation