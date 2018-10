Welche Sprache präferieren Ukrainer beim Fernsehen? – Umfrage gibt Antwort

Die Frage an Zuschauer wurde wie folgt formuliert: „In welcher Sprache möchten Sie fernsehen?“

© Sputnik / Michail Woskresenkij Alles Russische abschaffen: Linguizid als offizielle Staatsdoktrin Kiews

Während der Sendung riefen 30.250 Menschen im Studio an. 40 Prozent sprachen sich für das Fernsehen auf Ukrainisch aus und die restlichen 60 für „Russisch oder andere Sprachen“.

Im November 2016 waren in der Ukraine Änderungen zum „Gesetz über Fernsehen und Radio“ in Kraft getreten. Laut der Gesetzgebung soll seit 8. November 2017 der Anteil von Sendungen in ukrainischer Sprache mindestens 55 Prozent betragen. Am 4. Oktober dieses Jahres hat die Oberste Rada der Ukraine beim fünften Versuch den Gesetzentwurf „Zur Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Amtssprache“ als Grundlage angenommen. Er sieht ernsthafte Einschränkungen für die Verwendung des Russischen sowie Sprachen der ethnischen Minderheiten des Landes vor.