Russland schränkt Öl- und Gastransporte in Arktis für ausländische Schiffe ein

Russland wird das Recht für ausländische Schiffe beim Öl- und Gastransport in der Arktis ab 2019 gesetzlich einschränken. Das teilte der Chef der Abteilung für Preisbildung und Wirtschaftsanalyse in der Schiffsbauindustrie beim russischen Handelsministerium, Wassili Netswetajew, am Donnerstag mit.