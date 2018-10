Nicht „in die Fußstapfen von Saakaschwili treten” – Putin über Kiews aktuelle Politik

Die ukrainischen Behörden werden hoffentlich nicht in die Fußstapfen des ehemaligen Präsidenten Georgiens Michail Saakaschwili treten, wie der russische Präsident Wladimir Putin beim jährlichen Waldai-Forum in Sotschi am Donnerstag sagte.

Der Kurs, an dem die Regierung in Kiew aktuell festhält, erinnert laut Putin an die „anti-staatliche und volksfeindliche“ Politik des ehemaligen georgischen Staatschefs Michail Saakaschwili, die er mittels einer aggressiven Angriffskampagne gegenüber Südossetien durchsetzen wollte.

„Infolge dieser verbrecherischen Handlungen hat Georgien bedeutende Territorien verloren. Gerade infolge der Aktionen von Saakaschwili, das waren Ergebnisse seiner Arbeit. Es wäre sehr traurig, wenn die heutigen ukrainischen Behörden in seine Fußstapfen treten würden. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird”, sagte Putin.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Ukrainischer Ex-Präsident weiß: So soll Kiews Außenpolitik aussehen

© Sputnik / Witalij Belousow Kreml gründet Department Ukraine

Kiews gegenwärtige Politik sei darauf gerichtet, „mit Russlandfeindlichkeit und antirussischen Stimmungen zu handeln”. Wegen des industriellen Verfalls stünden der Ukraine keine alternativen Waren mehr zur Verfügung.

„Dafür vergibt man ihnen (den ukrainischen Behörden – Anm. d. Red.) alles, denn unsere so genannten Partner wollen es keinesfalls in einem Albtraum sehen, dass die Ukraine und Russland in irgendeiner Weise kooperieren“, so Putin abschließend.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Ukrainischer Politiker nennt Bedingung für Versöhnung mit Russland

In der Nacht zum 8. August 2008 hatten georgische Truppen die abtrünnige Provinz Südossetien angegriffen und einen Teil der Hauptstadt Zchinwal zerstört. Zum Schutz der Bürger, von denen viele auch russische Pässe hatten, verlegte Russland zur Befriedung Georgiens eigene Truppen in die Region.