Zur Eindämmung Chinas: Japanisches Militär tüftelt an Hyperschallwaffe

„Die Entwicklung solcher Waffe dürfte in nächster Zeit zu Ende gehen. Der Prototyp der Rakete wird voraussichtlich in einem Jahr öffentlich vorgeführt. Geplant ist, die Rakete spätestens 2026 in Dienst zu stellen“, hieß es in dem Beitrag.

Aus öffentlichen Quellen verlautet, dass es sich um einen bodengestützten Hyperschall-Raketenkomplex handelt. Das Militär habe von der Stationierung dieser Waffen an Flugzeugen und Kampfschiffen vorerst abgesehen.

„Die Raketen zur Eindämmung Chinas werden möglicherweise auf den Senkaku-Inseln und auf Okinawa stationiert“, schrieb das Blatt.

