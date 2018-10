Duma-Politiker weist US-Kritik an Nord Stream 2 zurück

„Die Erklärung von Wess Mitchell, dem Berater im US-Außenministerium für europäische und eurasische Angelegenheiten, in der die EU-Länder für ihre Unterstützung von Nord Stream 2 verurteilt werden, setzt die amerikanische Kampagne zur Untergrabung der strategischen Zusammenarbeit Europas mit Russland im Energiebereich fort“, so Schelesnjak.

USA lesen Europa Leviten: Unterstützung des „feindlichen" Nord Stream inakzeptabel

Die USA setzten weiterhin darauf, das Nord-Stream-2-Projekt zu politisieren und Angst vor der Gasabhängigkeit von Russland unter den europäischen Ländern zu schüren, so der Parlamentsabgeordnete.

„Das Ziel dieser Politik liegt auf der Hand — die natürliche Stärkung der Position russischer Energieversorger in Europa keinesfalls zuzulassen und den Europäern teures verflüssigtes Gas der USA aufzuzwingen. Die Experten haben keinen Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit von Nord Stream 2. Und die Behörden in den meisten EU-Ländern (…) stimmen ihnen zu”, sagte Schelesnjak.

Mitchell hatte zuvor betont, es sei inakzeptabel, dass die EU Nord Stream 2 unterstütze. Als Folge dessen würde die Energieabhängigkeit von Russland weiter zunehmen.