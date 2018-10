Putins Gesandter spricht mit Assad über Zukunft

Alexander Lawrentjew, der Syrien-Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, hat am Freitag in Damaskus mit dem syrischen Staatschef Baschar al-Assad über die politische Regelung und weitere Entwicklung in dem kriegsgebeutelten Land gesprochen. Unter anderem ging es um die Bildung einer Verfassungskommission.