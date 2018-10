Nach Androhung von INF-Ausstieg: Lawrow trifft Bolton am Montag

Die Zusammenkunft zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und Trumps Sicherheitsberater John Bolton soll am Montag in Moskau stattfinden. Dies bekundete der stellvertretende Außenamt-Chef Russlands, Sergej Rjabkow, gegenüber Sputnik.

„Soweit ich es verstanden habe, ist das Treffen zwischen dem Minister und Bolton für morgen angesetzt“, erläuterte Rjabkow.

Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten, John Bolton, kommt Sonntag in Moskau an. Wie Rjabkow zuvor angemerkt hatte, wolle die russische Seite nicht nur den INF-Vertrag besprechen, sondern auch auf die Fehlerhaftigkeit der US-Politik in Syrien hinweisen.

„Wir erwarten von ihm (Bolton – Anm. d. Red.) eine deutliche Erklärung der amerikanischen Absichten und weiteren Schritte“, betonte der stellvertretende Außenminister.

Bei seinem Besuch in Moskau wird Bolton mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Sekretär des Sicherheitsrates Nikolai Patruschew zusammentreffen.

Am Samstag hatte US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) angekündigt. Das 1987 unterzeichnete Papier verpflichtet beide Staaten zur Vernichtung aller Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite und untersagt deren Produktion.

Die USA würden den Vertrag aufkündigen, weil Russland ihn verletzt, sagte Trump.

Sergej Rjabkow erklärte im Interview mit Sputnik, Moskau würde „militärtechnische“ Gegenmaßnahmen treffen, wenn die USA aus dem Vertrag aussteigen würden.