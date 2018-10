Umfragewerte: CDU und SPD sacken weiter ab

In der Wählergunst stehen beide Volksparteien aktuell so schlecht wie nie zuvor. Nach der Sonntagsfrage fällt die CDU/CSU um einen Punkt auf 25 Prozent, die SPD auf 15 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen sind mit 19 Prozent zweitstärkste Kraft.

© REUTERS / Andreas Gebert Die Zeit der „Volksparteien“ ist vorbei: Bittere Blamage für CSU und SPD

Der Umfragetrend der großen Koalition geht damit weiter abwärts. Laut Emnid-Umfrage fällt die Union auf 25 Prozent. Mit 15 Prozent liegt die SPD gleichauf mit der AfD, die konstant bleibt. Die beiden größten Parteien kommen damit zusammen auf lediglich 40 Prozent.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen auf 19 Prozent, was ein Plus von zwei Prozentpunkten bedeutet. Die FDP und die Linkspartei liegen mit jeweils zehn Prozent gleichauf. Sonstige Parteien kommen auf sechs Prozent.