Waffenembargo gegen Saudis: Belgien beklagt Widerstand „großer EU-Mächte“

Ihm zufolge war Belgien zuvor mit einer Initiative aufgetreten, ein „Embargo auf europäischer Ebene anzufragen“. Die Frage bezüglich eines Waffenembargos der EU gegen Riad ist im Zusammenhang mit der Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) erneut aktuell geworden.

„Bis dato blockieren einige große europäische Länder die Idee des Embargos“, führt der TV- und Rundfunksender RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) die Worte von Reynders an. Der Minister präzisierte jedoch nicht, welche EU-Staaten er meine. Laut der diplomatischen Quelle von RIA Novosti in Brüssel geht es in erster Linie um Großbritannien und Frankreich, die konventionelle Waffen nach Saudi-Arabien exportieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) hatten am Samstag die von Saudi-Arabien eingestandene Tötung des regimekritischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) verurteilt. Maas schlug in der ARD vor, die Bundesregierung solle vorerst keine weiteren Genehmigungen für Rüstungsexporte an Saudi-Arabien mehr erteilen.