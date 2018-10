INF auf der Kippe - Vater der Atomabrüstung Gorbatschow: „Uno muss eingreifen“

Wie er gegenüber Sputnik sagte, seien die in dem Dokument formulierten Entscheidungen über die Vernichtung von Atomwaffen bzw. atomaren Sprengsätzen seinerzeit ein großer Sieg gewesen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, dass Washington aus dem INF-Vertrag aussteige.

Gorbatschow zufolge seien die USA „diesen verantwortungslosen Weg gegangen, nachdem sie in eine Sackgasse geraten waren“.

„Hier werden sowohl die Organisation der Vereinten Nationen als auch der Sicherheitsrat vor eine Frage gestellt“, so Gorbatschow.

Danach gefragt, ob sich die Uno seines Erachtens in diesen Prozess einschalten sollte, sagte Gorbatschow: „Wie ich glaube, müssen all diese Institutionen in diesem Augenblick eingreifen.“

Zu der Möglichkeit, den INF-Vertrag zu bewahren, äußerte sich Gorbatschow metaphorisch, der Zug sei noch nicht fort. Ein Vertreter der USA solle nach Russland kommen, und die Länder müssten versuchen, den zerstörerischen Prozess des Ausstiegs der USA aus dem Vertrag zu stoppen, betonte der Ex-Präsident.