Journalisten-Mord: Merkel will Waffenexporte nach Saudi-Arabien stoppen

Nach dem gewaltsamen Tod des saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi will die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Waffenexporte an Saudi-Arabien offenbar auf Eis legen lassen.

In einem Pressestatement nach den CDU-Gremiensitzungen am Samstag verurteilte Merkel die Tat in „aller Schärfe“ und verwies auf einen „dringenden weiteren Klärungsbedarf durch die saudische Regierung“.

Waffenembargo gegen Saudis: Belgien beklagt Widerstand „großer EU-Mächte"

„Was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden, in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind", sagte Merkel. Die saudischen Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Saudi-Arabien ist Medienberichten zufolge der zweitgrößte Abnehmer deutscher Rüstungsgüter hinter Algerien. Von Januar bis September 2018 hatten die Rüstungsexporte in den Golfstaat ein Gesamtvolumen von 416,4 Millionen Euro.