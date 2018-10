Tod von Chaschukdschi in Istanbul: Erdogan will Details offenlegen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag angekündigt, am kommenden Dienstag die Umstände des Todes des oppositionellen saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi im Generalkonsulat von Saudi-Arabien in Istanbul zu offenbaren.

„Wir suchen nach Gerechtigkeit. Ich werde am Dienstag bei einer Zusammenkunft der Parlamentsgruppe der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung eine diesbezügliche Erklärung abgeben. Details zum Vorfall werden völlig offengelegt werden“, zitiert die Zeitung „Sabah“ auf ihrer Webseite den Präsidenten.

© AFP 2018 / Ozan Kose „Vertrauenswürdig“: Trump bewertet Riads Erklärung zu Tötung saudischen Reporters

Chaschukdschi, der sich als Kommentator der US-Zeitung „Washington Post“ betätigt hatte, war am 2. Oktober bei seinem Besuch im Generalkonsulat von Saudi-Arabien in Istanbul verschwunden. Laut etlichen Medienberichten soll der oppositionelle Journalist, der Kritik an den saudischen Machtbehörden geübt hatte, im Konsulat gefoltert und ermordet worden sein. Zu dem Fall ist in der Türkei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.