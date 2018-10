Leiche Chaschukdschis in Residenz von saudischem Generalkonsul in Istanbul entdeckt

Der Leichnam des oppositionellen saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi ist in einem Brunnen auf dem Gelände der Residenz des saudischen Generalkonsuls in Istanbul gefunden worden. Das teilte der Chef der türkischen Heimatpartei Vatan, Doğu Perinçek, am Dienstag gegenüber Sputnik mit.