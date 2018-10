Diese Kleinigkeit wird saudischen Journalisten-Mördern zum Verhängnis – Medien

Das saudische Konsulat in Istanbul hat versucht, den Mord an dem oppositionellen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) durch den Einsatz eines Doubles zu verheimlichen. Doch die türkischen Polizisten ließen sich nicht so leicht überlisten, schreibt die türkische Zeitung „Hurriyet“ am Dienstag.