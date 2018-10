Darum liefert Bundesregierung Waffen an Saudi-Arabien – aber nicht an Russland

Berlin hat im laufenden Jahr Waffenexporte an Saudi-Arabien für über 400 Millionen Euro freigegeben. Regierungssprecher Seibert nennt das Land einen „strategisch wichtigen Partner in der Region“. Während Merkel ein Rüstungsgüter-Embargo gegen Russland ankündigt, genehmigt der Bundessicherheitsrat Kriegsboot-Lieferungen an das saudische Königshaus.