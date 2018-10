Abrüstungsstreit: Trump-Berater Bolton gibt Pressekonferenz in Moskau

Zum Abschluss seines Russland-Besuchs gibt John Bolton am Dienstag in Moskau eine Pressekonferenz. Beim zweitägigen Aufenthalt hat der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump in der russischen Hauptstadt unter anderem mit Präsident Wladimir Putin, Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu beraten.