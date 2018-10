Erneute Luftangriffe der US-Koalition auf Dorf in Deir ez-Zor gemeldet – Sana

Die US-geführte Koalition hat am Mittwoch Luftangriffe auf ein Dorf im syrischen Deir ez-Zor geflogen, wie die Nachrichtenagentur Sana meldet. Es gibt Tote und Verletzte.

Die Koalition, die den Kampf gegen die Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) verkündete, habe eine Reihe Bombardements auf Wohnviertel im Dorf as-Susa und dessen Umgebung im Südosten der syrischen Provinz Deir ez-Zor durchgeführt, verlautet es aus der Sana-Mitteilung.

Im Zuge der Luftangriffe wurde demnach ein Haus von Zivilisten zerstört. Dabei soll es Tote und Verletzte geben. Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt.

Zuvor hatte Sana gemeldet, dass die Luftangriffe der internationalen Koalition mit den USA an der Spitze mehr als 60 Todesopfer unter Zivilisten in der syrischen Provinz Deir ez-Zor gefordert hätten. „Bei einem Luftschlag der internationalen Koalition auf die Dörfer as-Susa und al-Bubadran im Osten der Provinz Deir ez-Zor sind 62 Zivilisten getötet sowie Dutzende verletzt worden“, so die Agentur damals.

Zuvor hatte der Chef des russischen Zentrums zur Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalleutnant Wladimir Sawtschenko, mitgeteilt, die Terroristen hätten einen rund 20 Kilometer langen Streifen am Ostufer des Euphrat wegen unterlassener Aktionen der US-gestützten Formationen unter ihre vollständige Kontrolle gebracht.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.