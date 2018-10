Britischer EU-Parlamentsabgeordneter rückt linke Parteien in Nähe der Nazis

„Wir müssen uns daran erinnern, dass die Nazis nationale Sozialisten waren. Das ist eine Spielart des Sozialismus. Es ist eine linke Ideologie“, sagte Kamall am Mittwoch in Richtung der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament und sorgte damit für einen Eklat.

Udo Bullmann, der Vorsitzende der Sozialdemokraten im EU-Parlament, reagierte empört. Kamall habe „die Faschisten, die diese Welt in Brand gesteckt haben, in die Nähe meiner politischen Familie gerückt“, so Bullmann. Das sei eine „unsägliche Unverschämtheit“, „eine Entgleisung“ und des EU-Parlaments nicht würdig. Die Sozialdemokraten hätten sich dem Nationalsozialismus entgegengestellt, Hunderttausende von ihnen seien dem Naziterror zum Opfer gefallen.

Anschließend entschuldigte sich Kamall bei Bullmann für seine Aussage.