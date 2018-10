Russland: USA steuerten Drohnen-Angriff auf Hmeimim

„Damals wurden gleichzeitig 13 unbemannte Fluggeräte zum Einsatz geschickt“, sagte der Vizeverteidigungsminister, Alexander Fomin, beim Xiangshan-Sicherheitsforum in Peking. Die Drohnen seien von einem einheitlichen Befehl gesteuert worden.

„Zu diesem Zeitpunkt hat ein US-Aufklärungsflugzeug des Typs Boeing P-8 Poseidon im Gewässer des Mittelmeeres acht Stunden lang patrouilliert“.

Drohnen können dem Minister zufolge sowohl autonom funktionieren als auch manuell gesteuert werden, wenn es zum Beispiel um elektronische Störmaßnahmen geht. Diese Steuerung habe damals eine mit moderner Technik ausgestattete Poseidon übernommen.

Laut Fomin sind die Drohnen auf eine elektronische Sperre gestoßen und für neue Befehle zurückgezogen worden.

„Dann begann man sie aus dem Weltraum zu steuern und auf so genannte Löcher hinzuweisen, in die sie dann eindrangen“, so Fomin. Die Drohnen seien ihm zufolge schließlich vernichtet worden. Jedoch sollten solche Vorgehen gestoppt werden, forderte der Vizeverteidigungsminister.

Russland hat bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass die von den Terroristen in Syrien genutzten Drohnen trotz ihrem unansehnlichen Aussehen mit modernen Technologien gespickt sind. Konkret geht es um Navigations- und Steuersysteme sowie um das Abwurfsystem von Sprengsätzen.

Laut russischen Militärs zeugt dies davon, dass „irgendeine Seite, die solche Technologien besitzt, sie den internationalen Terrorgruppierungen zur Verfügung gestellt hat“.