„Das geile Hessen“: Satirepartei will mit zweitem Bouffier punkten

Der Spitzenkandidat der Partei „Die Partei“ in Hessen hat denselben Nachnamen wie Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU. Der junge, smarte Mario Bouffier will seinen Namensvetter, der „seit gefühlt hundert Jahren“ regiert, ablösen. Auch wenn er wohl kaum Chancen hat – so macht Wahlkampf Spaß.