Drohnen-Angriff auf Hmeimim von USA gesteuert: Poseidon ist nicht mehr wie früher

Ein US-Aufklärungsflugzeug des Typs Boeing P-8 Poseidon habe im Gewässer des Mittelmeeres am Tag des Angriffs stundenlang patrouilliert, um die Drohnen zu bedienen. Das teilte der russische Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin am Donnerstag beim Xiangshan-Sicherheitsforum in Peking mit.

Die Drohnen seien von einem einheitlichen Befehl geleitet worden, doch auf eine elektronische Sperre der russischen Abwehrsysteme gestoßen und daraufhin zurückgezogen worden. Laut Fomin wurden alle 13 Fluggeräte schließlich vernichtet, obwohl sie Satellitenangaben über so genannte Löcher erhalten hätten.