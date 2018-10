Sacharowa nennt gefährlichsten möglichen Fehler der USA

„Die Äußerungen des US-Präsidenten über das Vorhaben der USA, aus dem INF-Vertrag auszusteigen und mit der Entwicklung von gemäß dem Vertrag verbotenen Waffen zu beginnen, nehmen wir mit einem tiefen Bedauern und einer ernsthaftesten Besorgnis auf. Das wäre einer der gefährlichsten Fehler in der Reihe der in der letzten Zeit in Washington unternommenen Schritte für den Austritt aus einer ganzen Reihe von internationalen Abkommen und internationalen Institutionen“, sagte Sacharowa.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verbot von Kurz- und Mittelstreckenraketen angekündigt. Seine Position begründete er mit „Verstößen Russlands gegen diesen Vertrag“, ohne jedoch Beweise vorzulegen. Die Vereinigten Staaten würden ihr nukleares Potential so lange verstärken, bis die Leute zur Vernunft kommen würden, dann werde Washington bereit sein, diesen Prozess einzustellen und sogar mit der Abrüstung zu beginnen. Diese Drohung „beinhaltet China und beinhaltet Russland und beinhaltet jeden sonst, der dieses Spiel spielen will. Mit mir kann man dieses Spiel nicht spielen“, betonte Trump.

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, Moskau wolle eine detaillierte Erläuterung von den USA bekommen. Ein Verstoß gegen Bestimmungen des INF-Vertrages werde Russland zwingen, Maßnahmen zur Gewährleistung seiner Sicherheit zu ergreifen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow zufolge wird Moskau beliebige einseitige Handlungen in diesem Bereich adäquat beantworten.