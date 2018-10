Putin gratuliert Österreichern zum Nationalfeiertag

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie der ganzen Bevölkerung des Landes zum österreichischen Nationalfeiertag gratuliert. Die Beglückwünschung wurde auf der Webseite der russischen Botschaft in Österreich veröffentlicht.

„Nehmen Sie meine aufrichtigen Glückwünsche anlässlich des Nationalfeiertages der Republik Österreich – des Tages der Verabschiedung des Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität – entgegen“, heißt es im Schreiben.

Andere Sputnik-Artikel: Putin und Kurz besprechen Syrien-Regelung>>>

© Sputnik / Alexei Druschinin So schätzt Russlands Botschafter in Österreich Beziehung Moskau-Wien ein

Der Präsident stelle fest , dass die Beziehung zwischen den zwei Staaten konstruktiven Charakters sei.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die weitere Entwicklung des bilateralen Dialogs und der fruchtbaren Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zugunsten der Völker unserer Länder, im Interesse der Stärkung europäischer Sicherheit und Stabilität gewährleisten können“, so der Brief weiter.

Zudem wünschte der russische Staatschef allen Bürgern Österreichs Wohlergehen und Gedeihen.