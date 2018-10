Trump nennt das „schlimmste“ Ereignis für Russland

US-Präsident Donald Trump zufolge ist sein Wahlsieg im Jahr 2016 das „Schlimmste“, was jemals mit Russland geschehen ist. Dies erklärte er während einer Kundgebung im US-Bundesstaat North Carolina.

Trump hielt eine Wahlkampfveranstaltung in dem südlichen Bundesstaat ab, um die Vertreter der Republikanischen Partei im Vorfeld der Zwischenwahlen in November zu unterstützen.

„Ich will Euch sagen, dass mein Wahlsieg das Schlimmste ist, was mit Russland jemals passiert ist“, verkündete Trump am Freitag.

Er erinnerte allerdings daran, dass sein Treffen mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, im Juli gut gewesen sei.

„Zugleich ist es aber gut, sich mit Russland, China, Nordkorea und Japan zu vertragen, und nicht schlecht“, räumte das US-Staatsoberhaupt ein.

Wahleinmischung mit Sanktionen bestrafen: Trump unterzeichnet neuen Erlass

Zuvor hatten die Geheimdienste der Vereinigten Staaten, die Russland der Einmischung in die Präsidentschaftswahl von 2016 beschuldigen, erklärt, dass sie eine ähnliche Bedrohung auch für die Zwischenwahlen im Kongress erkennen würden, die am 6. November 2018 stattfinden werden. Trump hatte seinerseits die Ergreifung aller notwendigen Maßnahmen versprochen, um keine Einmischung zuzulassen.

Russland hatte mehrfach die Vorwürfe bestritten, denen zufolge das Land eine Wahlbeeinflussung in verschiedenen Ländern versucht haben soll. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hatte diese als „völlig haltlos“ bezeichnet.