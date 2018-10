In einem Monat: Poroschenko verdient mehr als eine Million Euro

Der Präsident nahm Änderungen an seiner Deklaration vor. Demnach erhielt Poroschenko 28,8 Millionen Hrywnija (898.000 Euro) durch den Verkauf von Wertpapieren und korporativen Rechten. Weitere sechs Millionen Hrywnija (187.000 Euro) stammen aus den Dividenden, die der Politiker vom Investmentfonds „Prime Assets Capital“ erhielt.

Insgesamt hatte Poroschenko in diesem Jahr ein Einkommen von 125,3 Millionen Hrywnija (3,9 Millionen Euro).

Im Jahre 2017 gab der Präsident ein Einkommen in Höhe von 16,3 Millionen Hrywnija (508.000 Euro) an. Laut den Dokumenten verdiente der ukrainische Premier, Wladimir Groisman, in demselben Jahr ungefähr 650.000 Dollar (569.000 Euro).

Seit dem 1. September 2016 funktioniert das System der elektronischen Deklarierung der Einkommen von Beamten in der Ukraine. Die Lieferung von falschen Angaben kann eine administrative oder eine strafrechtliche Verantwortung nach sich ziehen.