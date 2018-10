Istanbul: Merkel macht sich lustig über Putins Mantel - VIDEO

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat es am Rande des Syrien-Gipfels in Istanbul auch mit Witz versucht. Als sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Weg nach draußen in einem schwarzen Mantel sah, sagte die Kanzlerin auf Russisch:„Sibirischer Mantel“ und fügte dann „Sibirien, cold“ hinzu.