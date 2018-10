Wie BBC-Moderatorin Kompliment von Trump einschätzte

Demnach habe McGovern eine Abendshow „Have I Got News For You“ (deutsch: Habe ich Neuigkeiten für dich?) moderiert und Trump interviewen sollen. „Sie sind so schön! Ich habe vor, den Raum zu verlassen, um mich zurechtzumachen: Wenn wir jetzt mit dem Interview beginnen, werden alle auf Sie schauen und mir nicht zuhören“, soll ihr Trump vor dem Start der Sendung gesagt haben.

„Er glaubte, dies sei wohl das beste Mittel, mir die Waffe aus der Hand zu schlagen. Er dachte, das sei das Beste, was man mir als Journalistin sagen kann, anstatt zu verkünden: ‚Oh, ich habe letzte Woche Ihre Sendung über die Versicherung von Handys gesehen‘“, so McGovern. Zudem bezeichnete sie Trumps Verhalten als „abscheulich“.

McGovern habe geprahlt, dass Trump sie nicht habe verwirren können. Sie habe ihm erwidert: „Ah, mein Lieber, im Bongo-Klub habe ich auch bessere Schmeicheleien gehört.“

Während des Interviews habe sie Trump nach seinem Tycoon-Status gefragt, ebenso nach seiner damaligen Entscheidung, für die Präsidentschaft zu kandidieren, und auch danach, ob ihm sein Reichtum Glück bringe.

McGovern, die für die Wirtschafts- und Businessnachrichten zuständig gewesen sei, habe 2012 bei der BBC-Morgenfernsehsendung „Breakfast“ debütiert.

