Lobte Deutsche Bank ultrarechten Präsidenten Brasiliens? Das könnte Kunden kosten

Jair Bolsonaros ist neuer Präsident von Brasilien. Bei einer Stichwahl gewann er mit 55,14 Prozent der Stimmen gegen Fernando Haddad, einen Kandidaten der linken Arbeiterpartei PT. Bolsonaros politischer Stil wird mit jenem von Donald Trump verglichen. Auf Deutschlandfunk wurde der neue brasilianische Präsident als rechtsextrem bewertet. Er verherrlicht die Militärdiktatur der 60er Jahre in Brasilien, hetzt gegen politische Gegner und Minderheiten und kündigte „beispiellose Säuberungen“ an. Er möchte das Waffenrecht liberalisieren, ist gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und möchte die Rechte der indigenen Bevölkerung im Amazonas-Gebiet einschränken.

All das scheint für die Deutsche Bank nebensächlich zu sein. Für sie ist Jair Bolsonaro der „Wunschkandidat der Märkte“, wie sie auf Twitter Anfang Oktober mitteilte.

#Brasilien: Präsidentschaftswahlen gehen am Sonntag in die erste Runde – der neoliberale Jair Bolsonaro ist Wunschkandidat der Märkte. #dbPaM pic.twitter.com/lQxRMzpnWB — Deutsche Bank (@DeutscheBankAG) 5. Oktober 2018

Die Deutsche Bank mit bedeutenden Niederlassungen in London, New York City, Singapur, Hongkong und Sydney, wird von manchen durchaus als „Vertreterin der Märkte“ angesehen. So ließe sich ein gewisses Wunschdenken aus dem Tweet herauslesen. Zumindest aber wird Bolsonaro in dem Tweet auf seinen etwaigen wirtschaftlichen Aspekt reduziert. Die Kommentare auf Twitter ließen nicht lange auf sich warten:

Was für ein gedankenloser, dummer Tweet! Da kommt ein homophober Rassist an die Macht, der Folterer hofiert und das Militär in die Schlüsselpositionen der Macht hievt. Ein schwarzer Tag! Kein Grund zum Jubel. Es geht um Menschen. Märkte leben nicht und haben keine Wünsche! — Christian Schruff (@CGSchruff) 29. Oktober 2018

Ihr beführwortet (direkt oder indirekt) also jemanden, der Folter richtig findet, genauso wie Mord an Gefangenen und Steuerhinterziehung (https://t.co/PJjCaMYDAN)? Ethik war ja noch nie eure Sache… Und kommt nicht mit "Auswertung der Markteinschätzung", ihr habt das getwittert — Helge (@Freestila) 30. Oktober 2018

Der unbedachte Tweet dürfte die Deutsche Bank immerhin einige Privatkunden gekostet haben:

Ich kündige. War eh längst überfällig. FCK U — Kaiser (@Kaiser_QA) 30. Oktober 2018

Wenn die Deutsche Bank einen Hitler-Verehrer, Amazonas Abholzer und Schwulenhasser unterstützt, werde ich noch heute ALLE KONTEN BEI DER DEUTSCHEN BANK KÜNDIGEN!!!!! — WAMAJACK (@wamajack) 30. Oktober 2018

Liebe Deutsche Bank, ich hadere schon lange mit Ihnen. Mit diesem Tweet haben sie mir die Entscheidung mein Konto bei Ihnen zu kündigen erleichtert. Wer Faschisten unterstützt, soll mein Geld nicht weiter erhalten. — phonkrock (@phonkrock) 30. Oktober 2018

Tchüss @DeutscheBankAG — ich schließe meine Konto am Montag. — Mauro Rego | SXC18🔥 (@mauroalex) 26. Oktober 2018

Und so weiter und so fort. Die Deutsche Bank sah sich schließlich genötigt, auf Twitter eine Klarstellung zu veröffentlichen.

Die Deutsche Bank unterstützt keine Parteien und Politiker. Bei der Aussage handelte es sich um eine Auswertung der Markteinschätzung, sie stammt aus unserem täglichen Newsletter „Perspektiven am Morgen“ (siehe Bildauszug vom 5.10.): https://t.co/ZmmmbrptSv pic.twitter.com/bc0kNxygWH — Deutsche Bank (@DeutscheBankAG) 15. Oktober 2018

Bei dem Tweet handele es sich lediglich um eine Auswertung der Markteinschätzung. Jörg Eigendorf, Konzernsprecher der Deutschen Bank, spricht von einer „Lehrstunde“:

„… und nochmals: Wir bedauern, dass wir hier Raum für Missverständnisse gelassen haben.“

Doch so schnell will das Netz nicht vergessen: