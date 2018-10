Dänemark: Iran wegen geplantem Mordanschlag unter Verdacht

In Dänemark ist ein gebürtiger Iraner mit vermeintlichen Mordabsichten verhaftet worden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf den Chef des dänischen Dienstes für Sicherheit und Aufklärung, Finn Borch Andersen.

„Wir haben es mit einer iranischen Geheimdienstbehörde zu tun, die einen Angriff auf das dänische Land geplant hat. Natürlich können und werden wir es nicht als hinnehmbar betrachten“, erklärte Finn Borch Andersen.

Nach Angaben von Andersen habe der Mann, der eine norwegische Staatsbürgerschaft besitze, für Geheimdienste der Islamischen Republik Iran gearbeitet. In Dänemark soll er geplant haben, den iranisch-arabischen Leiter der dänischen Filiale „Arabische Bewegung des Kampfes für die Befreiung von Ahvaz“, die im Iran als separatistisch gilt, zu ermorden.

© AFP 2018 / ATTA KENARE Nach Anschlag in Ahvaz: Teheran bestellt Botschafter von drei EU-Ländern ein

Der Verdächtige wurde am 21. Oktober in Schweden in Gewahrsam genommen und nach Dänemark ausgeliefert.

Es wird darauf verwiesen, dass er im September beim Fotografieren und Beobachten des Hauses des vermeintlichen Opfers in Dänemark beobachtet worden sein soll. Der Mann bestreite die Mordabsicht, heißt es.

Die arabische Stadt Ahvaz ist die Hauptstadt der Provinz Khuzestan und liegt im Westen des Irans. Ahvaz soll auch der arabische Name der gesamten Provinz sein. Das Gebiet ist ein wichtiges Zentrum der Öl-Industrie und Metallurgie, aber gleichzeitig eine der unruhigsten Gegenden im Iran.

© AP Photo / Vahid Salemi Iran greift Organisatoren von Ahvaz-Anschlag an: 40 IS-Anführer getötet

Es wird darauf hingewiesen, dass Teheran die „Arabische Bewegung des Kampfes für die Befreiung von Ahvaz“ für den Terroranschlag in Ahvaz verantwortlich mache.

In der iranischen Stadt Ahvaz war es am 22. September 2018 zu einem Terrorakt gekommen — während einer Militärparade eröffneten Unbekannte das Feuer. Nach iranischen Angaben kamen 28 Menschen ums Leben, weitere 60 Personen erlitten Verletzungen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA reklamierte eine mit Saudi-Arabien verbundene Gruppierung die Tat für sich. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif machte „regionale Sponsoren des Terrorismus und ihre US-Lehrherren" für den Anschlag in der Stadt Ahvaz verantwortlich.