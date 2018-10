Maduro setzt auf Russland

„Ein extraordinäres Arbeitstreffen mit dem stellvertretenden Finanzminister und einem Arbeitsteam von Wirtschaftsexperten aus der Russischen Föderation. Es wurden Ideen besprochen, die uns bei der Vervollkommnung unseres Produktionsmodells helfen sollen, damit unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit endgültig gestärkt werden kann“, schrieb Maduro in seinem Microblog auf Twitter.

© Sputnik / Sergej Pyatakow EU setzt auf Sanktionen gegen Venezuela

Es gehe darum, das Rentenwirtschaftsmodell zu überwinden, so Maduro.

Bei dem Treffen waren unter anderem Mitarbeiter der Zentralbank, der Staatskasse und anderer Behörden Russlands zugegen.

Venezuela wird seit längerer Zeit von einer Wirtschaftskrise geplagt. Laut Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) kann die Inflation in diesem lateinamerikanischen Land bis Ende dieses Jahres eine Million Prozent erreichen. Die Situation in Venezuela ist vergleichbar mit dem Preisverfall in der Weimarer Republik in Deutschland im Jahr 1923 und in Zimbabwe Ende der 2000er Jahre.