Ukrainischem Beamten droht Ermittlung wegen Karte mit Krim als Teil Russlands – FOTO

Am Mittwoch beteiligte sich der ukrainische Beamte Medienberichten zufolge an einer Sitzung des Rundgesprächs der European Business Assotiation, in deren Rahmen die Fragen des internationalen Transportverkehrs behandelt wurden.

Während seines Auftritts zeigte Nonjak eine Karte, auf der die Halbinsel Krim mit der gleichen Farbe markiert ist wie das Territorium Russlands.

Під час круглого столу в офісі European Business Assotiation глава Укртрансбезопасності Ноняк показав карту з "російським" Кримом.

Що характерно. це не німецьке або австрійське видавництво зробило — а український чиновник високого рангу pic.twitter.com/rdFjSIBvjJ — Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 31 октября 2018 г.

​Später teilte die Pressesprecherin des ukrainischen Infrastrukturministers, Marina Tomko, mit, dass die Behörde eine Ermittlung gegen Nonjak wegen der Nutzung einer Karte mit der Krim als Teil Russlands einleiten werde.

Nonjak äußerte sich ebenfalls zu der Situation. Ihm zufolge sah er die Präsentation erstmals während seines Auftritts: „Diese Handlung darf nicht ohne Reaktion bleiben. Was ist das? Eine absichtliche Provokation gegen das Staatsorgan oder persönlich gegen mich, oder ein versehentlicher, unbewusster Fehler eines Beamten? Ich habe ein kompetentes Organ gebeten, Antworten auf diese Fragen zu finden. Eben deswegen habe ich mich mit einer entsprechenden Erklärung an den Sicherheitsdienst der Ukraine gewandt.“

© AFP 2018 / Vasily Maximov WM-Kalender mit russischer Krim in Ukraine herausgegeben

Beim Volksentscheid am 16. März 2014 über den künftigen Status der Halbinsel Krim und der Stadt Sewastopol hatten 96,77 Prozent bzw. 95,6 Prozent für die Wiedervereinigung mit Russland gestimmt. Am 18. März 2014 war der Vertrag über die Wiedervereinigung unterzeichnet worden. Trotz des Volksentscheids betrachtet die Ukraine die Krim weiterhin als Teil ihres Territoriums, wenngleich als einen besetzten Teil. Der Kreml weist seinerseits darauf hin, dass sich die Bürger der Krim auf demokratischem Weg für den Beitritt zu Russland entschieden hätten.