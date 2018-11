Britischer Außenminister: Dafür muss Russland „sehr hohen Preis“ zahlen

„Bis vor kurzem habe ich gedacht, dass Russland ein Teil des internationalen Rechtssystems sein will (…). Wir freuten uns auf die Möglichkeit ganz neuer Beziehungen zu Russland, im Vergleich zu jenen, die wir in der Zeit der ehemaligen Sowjetunion hatten. Aber dann hatten wir die Invasion in Georgien im Jahre 2008, auf die Krim 2014, es gab Cyber-Attacken, die C-Waffen-Attacke in Salisbury (…)“, sagte Hunt bei einer Rede am Institut Policy Exchange.

„Wir möchten sehr einen Weg finden, Russland (zunächst versprach sich Hunt und sagte China statt Russland) in das auf Regeln beruhende internationale System zurückzubringen, aber wir müssen klar machen, dass, wenn Aktivitäten solcher Art fortgeführt werden, der Preis sehr hoch sein wird“, fügte er hinzu.

© Sputnik / Mmikhail Voskresensky Lawrow: Großbritannien will interne Probleme auf Russland abwälzen

Diese Aussagen kommentierte nun das Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des russischen Föderationsrates (Parlamentshaus), Oleg Morosow. „Das ist ein erneuter Versuch, sich als Herren der Welt darzustellen. In dieser Welt wird Russland nach dem Willen ihrer Herren akzeptiert oder abgelehnt.“ Der Politiker betonte dabei, dass Moskau dafür aus westlicher Sicht „mit Souveränität“ bezahlen solle. „Der Preis ist seit langem bekannt“, präzisierte Morosow.

„Und die Tatsache, dass Russland, das dies weiß, nicht kuscht, verärgert. Es wird daran erinnert, dass die Türen offen sind, aber die Eintrittskarte bleibt dieselbe“, sagte er abschließend.

Die russisch-britischen Beziehungen hatten sich infolge des Vorfalls in Salisbury zugespitzt, nachdem der ehemalige GRU-Mitarbeiter und Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia vergiftet worden waren. London behauptet, in den Giftanschlag mit dem Stoff A-234 sei der russische Staat verwickelt. Moskau wies die Vorwürfe entschieden zurück.