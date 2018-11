Zwischen Pils und Politik: SPD kämpft in Kneipen um verlorene Wähler

In der früheren sozialdemokratischen Hochburg, dem Ruhrgebiet, setzt die SPD auf eine neue Strategie: Um verlorene Wähler zurückzugewinnen, suchen die Genossen in Nordrhein-Westfalen (NRW) das Gespräch mit Kneipenbesuchern. Die Themen: Die Große Koalition in Berlin, Arbeitslosigkeit und Flüchtlinge. Dabei kann es auch schon einmal heiß hergehen …