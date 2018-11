Macron warnt Europa vor Rückfall in die 1930er Jahre

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat Europa wegen des Erstarkens nationalistischer Bewegungen vor einem Rückfall in die 1930er Jahre gewarnt. Er sei "betroffen von den Ähnlichkeiten zwischen der Zeit, in der wir leben, und der zwischen den beiden Weltkriegen", sagte Macron in einem Interview der Zeitung "Ouest-Franc" (Donnerstag).