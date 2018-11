Über Gerichtsentscheidung enttäuscht: OSZE fordert Freilassung von Wyschinski

„Ich rufe erneut die ukrainischen Behörden dazu auf, die Ermittlung in Bezug auf Wyschinski zu beschleunigen und den Journalisten freizulassen“, wird Désir auf der offiziellen OSZE-Homepage zitiert.

Am 1. November hatte ein Gericht in Cherson die Haftfristen für Wyschinski verlängert. Der Journalist wird bis zum 28. Dezember in Haft bleiben.

Wyschinski befindet sich schon mehr als 150 Tage in einem ukrainischen Gefängnis. Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte Kirill Wyschinski am 15. Mai vor seiner Wohnung in Kiew festgenommen und noch in der Nacht nach Cherson gebracht. Dem Journalisten werden Landesverrat und Unterstützung für die selbsterklärten Republiken der Donbass-Region zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung drohen Wyschinski bis zu 15 Jahre Haft.

Der Kreml hat die Handlungen der Ukraine entschieden verurteilt und Antwortmaßnahmen versprochen. Moskau richtete eine Protestnote mit der Forderung an Kiew, die Gewalt gegen Medienvertreter einzustellen.