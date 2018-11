Russland bereit zu Wiederaufnahme von „2+2“-Gesprächen mit USA – Lawrow

Die russische Seite hoffe, dass die USA nach den Zwischenwahlen diese Möglichkeit in Betracht ziehen.

„Wir hatten (früher – Anm. d. Red.) zu diesen Themen direkte Kanäle zwischen den Militärs und Experten aus verschiedenen Ressorts unter der Schirmherrschaft der Außenministerien, es gab auch Treffen im 2+2-Format“, erinnerte der Außenminister.

Russland erwarte, dass die Aufregung, die im Vorfeld der Zwischenwahlen in den USA herrsche, später nachlassen werde, und dann wäre es wahrscheinlich wieder möglich, eine Annäherung der zwei Länder anzustreben.

„Wir erwarten (…), dass, wenn die für die strategische Stabilität zuständigen Menschen verantwortungsvoller und ohne das Einbringen innenpolitischer Probleme diese Fragen berücksichtigen können, wir in der Lage sein werden, eine Bewegung in Gang zu setzen, die sicherlich von allen Staaten begrüßt wird, die an Sicherheit und Stabilität auf unserem gemeinsamen Planeten interessiert sind“, stellte Lawrow fest.

