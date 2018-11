Washington und Ankara heben gegenseitige Sanktionen gegen Minister auf

Die Türkei und die Vereinigten Staaten haben ihre Sanktionen gegen Minister des jeweils anderen Landes am Freitag aufgehoben. Dies teilte das türkische Außenministerium mit.

Demnach hat das US-Finanzministerium entschieden, die Sanktionen gegen den türkischen Justizminister Abdulhamit Gül und Innenminister Süleyman Soylu aufzuheben. Das türkische Außenministerium hat darauf die Strafmaßnahmen gegen US-Justizminister Jeff Sessions und die Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen aufgehoben.

© AP Photo / Emre Tazegul In Türkei inhaftierter US-Pastor Brunson kommt frei

Zuvor war berichtet worden, dass die Sanktionen Washingtons gegen Ankara wegen des Streits um die Verhaftung des US-Pastors Andrew Brunson verhängt worden waren. Brunson wurde im Jahr 2016 von den türkischen Behörden festgenommen. Ihm wurden Spionage, Unterstützung einer Terrororganisation sowie Beteiligung an einem Putschversuch in der Türkei vorgeworfen. Er saß in türkischer U-Haft und stand später unter Hausarrest.

Anfang August dieses Jahres hatte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Gül und Soylu eingeführt. Den beiden Politikern wurde ein „ernsthafter“ Verstoß gegen die Menschenrechte vorgeworfen. Mitte Oktober wurde Brunson freigelassen. Er kehrte in die USA zurück.