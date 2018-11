Nach Trumps Game-of-Thrones-Drohung: Iran schlägt zurück

Der Generalmajor der iranischen Revolutionsgarde, Qasem Soleimani, hat auf die Drohung des US-Präsidenten Donald Trump geantwortet – und zwar ebenfalls im Stil der beliebten Fernsehserie „Game of Thrones“.

Am 2. November hatte Trump in seinem Twitter-Account ein Bild mit den Worten „Sanctions are coming. 5. November“ (dt. die Sanktionen kommen) veröffentlicht. Dies ist eine klare Anspielung auf den unter „Game-of-Thrones“-Fans berühmten Satz „Der Winter kommt“.

​Einige Tage später antwortete Soleimani auf die gleiche Weise: Er veröffentlichte auf Instagram ein Bild mit der Aufschrift „I will stand against you“ (dt. Ich werde dir widerstehen).

Zuvor hatten Vertreter des Fernsehsenders HBO, der die Serie ausstrahlt, Trump eine unrechtmäßige Nutzung der Marke vorgeworfen. Der US-Staatschef wurde zudem gebeten, die Slogans von „Game of Thrones“ nicht zu politischen Zwecken zu missbrauchen.

Am heutigen Montag sind die US-Sanktionen gegen den Iran, die vor der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) vom 14. Juli 2015 galten, erneut verhängt worden. Die restriktiven Maßnahmen traten um 00.00 Uhr Washingtoner Zeit in Kraft.

Am Vortag hatte der US-Außenminister Mike Pompeo erklärt, dass in die Sanktionsliste mehr als 600 Einzelpersonen sowie Unternehmen aufgenommen seien. Ihm zufolge sollen die Strafmaßnahmen „das Verhalten des iranischen Regimes beeinflussen“.