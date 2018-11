Kooperation im Weltall: Russland und China nennen strategisch wichtige Bereiche

Die Zusammenarbeit mit China in der Weltraumbranche entwickle sich auf der Grundlage des für den Zeitraum von 2018 bis 2022 vorgesehenen Programms, das im November letzten Jahres unterzeichnet worden sei, wie Prichodko am Rande des Shanghai-Besuchs von Regierungschef Dmitri Medwedew gegenüber Journalisten sagte.

© Sputnik / Grigorij Syssoew Weltraum-WG ohne Mieter: ISS könnte unbemannt werden

Ihm zufolge umfasst es solche Gebiete wie die Erforschung des Mondes ebenso wie die des fernen Alls, die Weltraumforschung und die mit ihr verbundenen Technologien, die Satelliten und deren Einsatz, die Elemente-Basis und Materialien, aber auch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erdfernerkundungsdaten sowie des Monitorings von Weltraummüll.

„Es wird planmäßig an 66 Themen gearbeitet. Darunter sind die Entwicklung und der Bau von Raumfahrzeugen sowie der elektronischen Komponentenbasis, der Austausch von Satellitendaten über die Erdfernerkundung, aber auch die bemannte Weltraumfahrt ebenso wie die gemeinsame Entwicklung und Nutzung der Navigationssysteme Glonass und Beidou von strategischer Bedeutung“, sagte Prichodko daraufhin befragt, ob die beiden Länder derzeit wirklich ein großes bilaterales Projekt in die Tat umsetzen würden, wie es die gemeinsame Arbeit Russlands und Chinas an der Entwicklung eines schweren Hubschraubers sowie eines Großraumverkehrsflugzeugs sei.

