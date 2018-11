In sechs Jahren: Um so viel stieg Zahl von Marschflugkörpern in Russland

Die Zahl der Marschflugkörper in der russischen Armee ist allein in den vergangenen sechs Jahren um das 30-Fache gestiegen. Das berichtete die Zeitung „Krasnaja Swesda“ am Dienstag in einem Beitrag, anlässlich des 6. Jahrestags der Ernennung von Sergej Schoigu zum russischen Verteidigungsminister.