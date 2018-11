„In den strategischen Kernwaffenkräften ist der Anteil der modernen Waffen und Militärtechnik in den vergangenen sechs Jahren von 37 auf 81 Prozent gestiegen“, schreibt die Zeitung „Krasnaja Swesda“ am Dienstag in einem Beitrag, der dem 6. Jahrestag der Ernennung von Sergej Schoigu zum russischen Verteidigungsminister gewidmet ist.

Heute vor sechs Jahren, am 6. November 2012, war Sergej Schoigu zum russischen Verteidigungsminister ernannt worden.