Gesamteuropäische Armee? EU-Kommission reagiert auf Macrons Vorschlag

„Ich denke nicht, dass die Erlangung (der EU – Anm. d. Red.) der Identität bei der Verteidigung mit einer Armee der Europäischen Union beginnen wird, und wir danach die ganze Vorbereitungsarbeit durchführen. Wir müssen mit dem Letztgenannten anfangen, und dann könnten wir in irgendeinem Augenblick, wahrscheinlich am Ende dieses Prozesses, das zu sehen bekommen, was manche bereits als eine EU-Armee bezeichnen“, sagte er vor Journalisten in Brüssel.

Damit die „europäische Identität in der Verteidigung bedeutsamer und energischer in dieser komplizierten geopolitischen Zeit wäre“, wäre es Schinas zufolge erforderlich, mit der Verknüpfung der Anstrengungen im Bereich der Branchenforschungen, der Ankäufe von Militärtechnik und Ausrüstungen, der Bereitstellung von entsprechenden Finanzressourcen zu beginnen.

Zuvor hatte Macron in einer Live-Sendung des Rundfunksenders Europe 1 vorgeschlagen, eine von den USA unabhängige „Gesamteuropäische Armee“ aufzustellen. Der französische Präsident unterstrich, dass Europa heute mit vielfältigen Versuchen der Einmischung in seine inneren demokratischen Prozesse und den Cyberraum konfrontiert werde.