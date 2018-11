Operation der Türkei gegen syrische Kurden? – Damaskus wartet auf Moskaus Reaktion

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am 31. Oktober eine großangelegte Operation im Osten des Euphrat gegen die kurdischen Selbstverteidigungskräfte YPG angekündigt, die Ankara als eine mit der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans verbundene Terrororganisation einstuft.

„Eine Antwort soll von allen gegeben werden – nicht nur von der syrischen Armee, sondern auch von den russischen Freunden, die ständig mit der Türkei (…) koordinieren oder Vereinbarungen schließen“, erklärte Hasan.

Ihm zufolge kann Erdogan nicht mit solchen Erklärungen auftreten, „nur dann aber, wenn er (dies) mit der amerikanischen Seite abgestimmt hat“.

Hasan bewertete die Pläne der Türkei als einen Teil des syrischen Krieges, der aus dem regionalen in einen fast internationalen Status übergewachsen sei. Er erinnerte an die Präsenz von Vertretern aus verschiedenen Ländern in den Reihen der Terrorkämpfer.

„Solange es am Persischen Golf Öl gibt, wird es auch eine Finanzierung für die USA und die takfiristische Ideologie geben. Solange Inkubatoren für die wahhabistische Ideologie in jedem Land vorhanden sind, werden auch die Terrorkämpfer existieren“, schloss Hasan.