USA warnen die Welt: Iranische Schiffe „unsichtbar geworden"

Die USA werfen dem Iran vor, Ölschiffe mit abgeschalteten Identifizierungsgeräten auf hohe See zu schicken, um so die amerikanischen Sanktionen zu umgehen. Gleich zwölf iranische Geistertanker, unsichtbar für die Radar- und Satellitenüberwachung, sollen jetzt unterwegs sein.

Es gebe immer mehr Informationen, dass die iranischen Tankschiffe auf hoher See ihre Transponder abschalten, sagte Brian Hook, Iran-Beauftragter des US-Außenministeriums, am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.

„Aus vertrauenswürdigen Quellen wissen wir, dass bis zu zwölf iranische Schiffe vor kurzem ihre Transponder abgeschaltet haben und so unsichtbar geworden sind.“

Hook beschuldigte den Iran, mit seiner Taktik „die Schifffahrt zu gefährden“.

Die USA haben in diesem Jahr den mühsam ausgehandelten Atom-Deal der Weltgemeinschaftmit dem Iran einseitig aufgekündigt und die iranischen Ölexporte erneut mit Sanktionen belegt.