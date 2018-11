Wagenknecht: Wer Eigenkapitalrenditen von Krankenhäusern erwartet, ist selbst krank

In Berlin hat die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ mit mehr als 1000 Teilnehmern demonstriert. Vor dem Brandenburger Tor ging es um das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren, die anschließende Novemberrevolution, um den Mauerfall vor 29 Jahren und darum, was diese historischen Ereignisse mit den Verhältnissen jetzt in Deutschland zu tun haben.

Die Veranstalter von „Aufstehen“ wussten um den logistisch heiklen Termin, an einem Freitag zur Mittagszeit zu einer Demonstration aufzurufen. Deshalb klopften sie sich und den schätzungsweise mehr als 1.000 Teilnehmern mehrfach virtuell auf die Schultern, dass doch „so viele“ vor das Brandenburger Tor gekommen waren.

Immerhin kann „Aufstehen“ nun damit rechnen, dass in viele Teile der Welt ihre Botschaften versandt werden. Ausländischen Touristen sei Dank. Zwar musste ihnen zunächst erklärt werden, wer denn diese schöne Frau sei, die da von mehreren argwöhnisch dreinschauenden Leibwächtern gut abgeschirmt wurde, aber nach einem „Aha“ und „Wow!“ wurden die „Selfie-Sticks“ und Videokameras herausgeholt und für die Freunde und Familien in Tokio, Buenos Aires und Sydney aufgezeichnet, was hierzulande für nicht wenige ein Ärgernis ist.

Der Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm, von der Partei Die Linke, glaubt auch zu wissen warum. Er mutmaßte auf der Bühne am Brandenburger Tor, dass die Frontfrau der Bewegung „Aufstehen“, Sahra Wagenknecht, deshalb so heftig kritisiert werde, weil sie „eine brillante Imperialismuskritikerin“ sei. Andere Redner griffen weniger tief in die Kiste mit der Aufschrift „Lobhudelei“. Ludger Volmer, ehemaliger bündnisgrüner Staatsminister im Auswärtigen Amt, erklärte nüchtern, aber überzeugend, dass natürlich System dahinter stecke, Menschen mit der entnervenden Bewältigung ihres Alltages zu beschäftigen, was für Millionen Menschen ja auch blanker Überlebenskampf ist. Aber diese so abgelenkten Menschen zetteln natürlich keine Revolutionen an.

Beerdigung des Sozialismus als Gesellschaftsalternative begünstigte Rechtsruck

Der aus Dresden stammende Schriftsteller Ingo Schulz erinnerte an die enttäuschten Hoffnungen, die viele Ostdeutsche, aber auch Westdeutsche mit dem Mauerfall 1989 verbunden hatten. Schulz ist der Ansicht, dass das Erstarken rechtskonservativer bis rechtsnationaler Kräfte auch die Spätfolge eines undifferenzierten DDR- und Geschichts-Bildes ist. Denn mit der DDR wurde auch die Idee einer gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus mit beerdigt.

Auch die wie ein Popstar angekündigte und bejubelte, immer noch unbestrittene Führungspersönlichkeit der Bewegung „Aufstehen“, Sahra Wagenknecht, glaubt, dass sich die Spur des Rechtsrucks nicht nur der deutschen Gesellschaft sehr genau zurückverfolgen lässt

„Wo kommt die Wut, der Hass, die Intoleranz her, wo kommt die Kälte her? Und dann sage ich, das kommt aus der Arbeitswelt selber. Da, wo Menschen tagtäglich gedemütigt werden, da wo sie in ihrem Job missachtet werden, da wo sie zum Beispiel auch als Älterer um ihre Lebensleistung betrogen werden. Da kommt doch die Wurzel dieser Rechtsentwicklung her, da kommt die Wurzel dieses Hasses her und dieser Wut, die sich dann teilweise in wirklich üblen Kommentaren auch in den sozialen Netzwerken Bahn bricht.“

Deutschland ist eine Gesellschaft der Verteilungsungerechtigkeit

Wagenknecht empörte sich über die Tatsache, dass die Bundesregierung nichts unternimmt gegen den bekannt gewordenen jahrelangen Betrug mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften, die der Gemeinschaft der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler frech mindestens 33 Milliarden Euro gestohlen haben. Wagenknecht kritisierte, dass beinahe alle Lebensbereiche unter Ökonomisierungsdruck gesetzt werden:

„Eine Gesellschaft, die überhaupt über die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern nachdenkt, die ist doch krank. Krankenhäuser müssen Kranke behandeln und nicht Rendite machen.“

Andere Redner auf der Demonstration kündigten an, dass die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ in den kommenden Wochen und Monaten weitere bundesweite Aktionen plane, unter anderem die Beteiligung am Volksbegehren „Deutsche Wohnen enteignen“, die der massenhaften Spekulation mit Wohnraum ein Ende setzen soll.

