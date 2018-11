Merkel will Schaffung „echter europäischer Armee“

„Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen“, sagte Merkel in Straßburg. "Eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg gibt."

"Die Zeiten, in denen wir uns vorbehaltlos auf andere verlassen konnten, sind vorbei", fügte sie hinzu.

Dies könne eine gute Ergänzung zur Nato sein. Zudem schlug die Bundeskanzlerin vor, die EU solle auch eine gemeinsame Politik für Rüstungsexporte entwickeln.

Zuvor hatte Macron erneut eine „echte europäische Armee“ zum Schutz gegen Russland, die USA und China ins Spiel gebracht.

In ihrer Rede sprach die Bundeskanzlerin das Thema Flucht und Migration an. In dieser Frage sei Europa noch nicht so geeint, wie sie sich das wünschen würde. "Wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Grenzschutz", betonte sie.